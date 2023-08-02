В центре Рязани состоялся праздник в честь Дня ВДВ

В среду, 2 августа, в центре Рязани на площади Ленина состоялся масштабный праздник в честь 93-й годовщины образования воздушно-десантных войск. Участниками мероприятия стали офицеры и ветераны ВДВ, представители органов власти, семьи военнослужащих.
Поздравил воинов-десантников губернатор Рязанской области Павел Малков:
После завершения официальной части гости торжества полюбовались прохождением колонн, услышали строевые песни. Традиционно десантники устроили показательные выступления. Рота Почётного караула продемонстрировала слаженное выполнение элементов, а курсанты – приёмы рукопашного боя.
Ярким завершением праздника стало десантирование военнослужащих-парашютистов с флагами России, Рязанской области и ВДВ. В финале прозвучали любимые десантные песни в исполнении ансамбль РВВДКУ имени В. Ф.Маргелова «Крылатая пехота», в том числе легендарный гимн десантников «Синева», который артисты исполнили вместе с участниками праздника.