В центре Рязани сбили молодого человека на самокате. Видео с моментом ДТП опубликовал паблик Подслушано у водителей Рязани.
Инцидент произошёл рядом с площадью Ленина, на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Маяковского. Парень на самокате едет по проезжей части вместе с автомобилями, а потом сталкивается с одним из них.
Автор ролика указал, что водитель скрылся с места происшествия, однако эта информация не подтверждена видео.
Видео от Геннадия Бурмистрова.
Официальная информация о происшествии уточняется.