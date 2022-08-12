В центре Рязани сбили молодого человека на самокате. Видео с моментом ДТП опубликовал паблик Подслушано у водителей Рязани.

Инцидент произошёл рядом с площадью Ленина, на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Маяковского. Парень на самокате едет по проезжей части вместе с автомобилями, а потом сталкивается с одним из них.

Автор ролика указал, что водитель скрылся с места происшествия, однако эта информация не подтверждена видео.

Видео от Геннадия Бурмистрова.

Официальная информация о происшествии уточняется.