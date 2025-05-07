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Общество

В центре Рязани ремонтируют путепровод через железнодорожные пути

7info7

В Рязани в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» ремонтируют путепровод через железнодорожные пути по Первомайскому проспекту.

Путепровод длиной 62 погонных метра расположен в самом сердце города и является важным транспортным узлом. В непосредственной близости от него находятся ключевые объекты инфраструктуры: медицинский центр, гостиничный комплекс, банки и магазины.

На объекте специалисты подрядной организации выполняют  работы по устройству деформационных швов, ремонту тумб освещения, окраске дорожного и пешеходного ограждения, а также подготовку мостового полотна к устройству гидроизоляции, что предотвратит проникновение влаги и продлит срок службы путепровода.

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Напомним, что в этом году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Рязанской области планируется отремонтировать 6 мостов.

В центре Рязани ремонтируют путепровод через железнодорожные пути В Рязани в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» ремонтируют путепровод через железнодорожные пути по Первомайскому проспекту.
В центре Рязани ремонтируют путепровод через железнодорожные пути В Рязани в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» ремонтируют путепровод через железнодорожные пути по Первомайскому проспекту.
В центре Рязани ремонтируют путепровод через железнодорожные пути В Рязани в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» ремонтируют путепровод через железнодорожные пути по Первомайскому проспекту.

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