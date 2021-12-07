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Вторник, 7 декабря, 2021
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В центре Рязани рецидивист угрожал зарезать человека ножом

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

Вечером 6 декабря сотрудники полиции в Рязани задержали 32-летнего ранее судимого мужчину, который подозревается в угрозе убийством, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

В правоохранительные органы обратились рязанцы и сообщили, что в квартире на Первомайском проспекте разгорелся конфликт — мужчина угрожает убийством ножом. 

Прибыв на место происшествия, полицейские утихомирили дебошира и изъяли нож. Злоумышленника препроводили в отдел МВД России по Советскому району. 

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По предварительной версии, причиной конфликта стали бытовые разногласия. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.119 УК РФ, по которому грозит до 2 лет лишения свободы. 

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