Суббота, 23 декабря, 2023
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В центре Рязани прошёл парад Дедов Морозов и Снегурочек

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В субботу, 23 декабря, в Рязани начались новогодние мероприятия. Старт им дал парад Дедов Морозов и Снегурочек, который состоялся на Лыбедском бульваре.

Как сообщили в администрации города, сопровождали рязанцев, одетых в костюмы главных символов Нового года, барабанщицы.

Парад сказочных волшебников завершился концертной программой «Семь чудес Нового года». Для гостей выступили творческие рязанские коллективы – академический женский хор «Лювена», песенно-инструментальный ансамбль «Отрада», ансамбли ФСИН и РязГМУ.

В центре Рязани прошёл парад Дедов Морозов и Снегурочек
В центре Рязани прошёл парад Дедов Морозов и Снегурочек
В центре Рязани прошёл парад Дедов Морозов и Снегурочек
В центре Рязани прошёл парад Дедов Морозов и Снегурочек
В центре Рязани прошёл парад Дедов Морозов и Снегурочек
В центре Рязани прошёл парад Дедов Морозов и Снегурочек
В центре Рязани прошёл парад Дедов Морозов и Снегурочек
В центре Рязани прошёл парад Дедов Морозов и Снегурочек
В центре Рязани прошёл парад Дедов Морозов и Снегурочек

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