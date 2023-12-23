В центре Рязани прошёл парад Дедов Морозов и Снегурочек

В субботу, 23 декабря, в Рязани начались новогодние мероприятия. Старт им дал парад Дедов Морозов и Снегурочек, который состоялся на Лыбедском бульваре.

Как сообщили в администрации города, сопровождали рязанцев, одетых в костюмы главных символов Нового года, барабанщицы.

Парад сказочных волшебников завершился концертной программой «Семь чудес Нового года». Для гостей выступили творческие рязанские коллективы – академический женский хор «Лювена», песенно-инструментальный ансамбль «Отрада», ансамбли ФСИН и РязГМУ.