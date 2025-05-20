В центре Рязани потерялась бабушка

Потерявшуюся пожилую женщину обнаружили на улице Маяковского в центре Рязани. Об этом сообщает телеграм-канал «Подслушано в Рязани».
По словам автора поста, у бабушки, возможно, есть какое-то заболевание. Её передали сотрудникам полиции.
— Вызывала женщина, также смотрела за ней, чтобы не ушла. Фото нет. Может, кто-то ищет, — говорится в сообщении.
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