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Фото: t.me/umvd62
Фото: t.me/umvd62
Происшествия

В центре Рязани потерялась бабушка

Алексей Самохин

Потерявшуюся пожилую женщину обнаружили на улице Маяковского в центре Рязани. Об этом сообщает телеграм-канал «Подслушано в Рязани».

По словам автора поста, у бабушки, возможно, есть какое-то заболевание. Её передали сотрудникам полиции.

— Вызывала женщина, также смотрела за ней, чтобы не ушла. Фото нет. Может, кто-то ищет, — говорится в сообщении.

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