В центре Рязани построят новый дом

В центре Рязани появится дом в стиле русского классицизма. О начале строительства четырехэтажного особняка «На Вознесенской» говорится в пресс-релизе «Северной Компании».
По словам представителя застройщика, в новом доме у перекрестка улиц Щедрина и Вознесенской, будет только 15 квартир:
Как пояснили в пресс-службе «Северной Компании», было важно чтобы новый дом вписался в существующий архитектурный ансамбль исторического центра Рязани:
В пешей доступности от дома «На Вознесенской» расположены несколько школ и детский сад, зеленые зоны: сквер Дворца Детского Творчества, Верхний и Нижний городские сады. Двор дома планируется превратить в миниатюрный классический парк с зеркальный водоемом, будут высажены яблони, липы, сирень.
Офис «Северной Компании» расположен по адресу ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни с 9.00 до 20.00 , в субботу с 10.00 до 17.00, в воскресенье с 10.00 до 15.00.
Действует дополнительный офис продаж в жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе. Офис работает с вторника по субботу с 09:00 до 18:00.
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