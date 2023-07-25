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В центре Рязани построят новый дом

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В центре Рязани появится дом в стиле русского классицизма. О начале строительства четырехэтажного особняка «На Вознесенской» говорится в пресс-релизе «Северной Компании».

По словам представителя застройщика, в новом доме у перекрестка улиц Щедрина и Вознесенской, будет только 15 квартир:

– Мы представляем эксклюзивный проект, который гармонично сочетает современные планировки, премиальные материалы и уникальные архитектурные и дизайнерские решения, особняк «На Вознесенской», это дом для ценителей тишины и комфорта, которые при этом хотят оставаться в центре событий.

В центре Рязани построят новый дом
В центре Рязани построят новый дом

Как пояснили в пресс-службе «Северной Компании», было важно чтобы новый дом вписался в существующий архитектурный ансамбль исторического центра Рязани:

– Нами был выбран стиль «русский классицизм», знакомый горожанам по зданию Дворянского Собрания и Театра на Соборной.

В центре Рязани построят новый дом
В центре Рязани построят новый дом

– Проект дома «На Вознесенской» — это классический дизайн особняка девятнадцатого столетия и комфорт двадцать первого века: лучшие шумоизоляционные материалы, индивидуальное отопление с лучевой разводкой труб, высота потолков составит 3,2 метра. В квартирах площадью более 100 квадратных метров предусмотрены несколько санузлов, спальни, просторная кухня-гостиная. Отделка холлов и коридоров будут выполнены по индивидуальному дизайн-проекту в светлых оттенках, с использованием натуральных материалов. В доме «На Вознесенской» будет оборудован трехуровневый подземный паркинг с несколькими въездами и выездами, широкими пандусами, разделенными полосами движения и интеллектуальной системой навигации, – говорится в пресс-релизе.

В центре Рязани построят новый дом

В пешей доступности от дома «На Вознесенской» расположены несколько школ и детский сад, зеленые зоны: сквер Дворца Детского Творчества, Верхний и Нижний городские сады. Двор дома планируется превратить в миниатюрный классический парк с зеркальный водоемом, будут высажены яблони, липы, сирень.

– У «Северной Компании» многолетний опыт строительства элитного жилья: «Дом на Щедрина», «Дом на Подгорной», «Дом на Горького», «Дом на Радищева», уже в этом году получат ключи новосёлы «Клубного дома Левицких». Мы уверены, что дом «На Вознесенской» станет настоящим украшением города, воплощением лучшего в Рязани: современных технологий , мастерства строителей и классической архитектуры древнего города, – заявили в пресс-службе «Северной Компании».

Офис «Северной Компании» расположен по адресу ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни с 9.00 до 20.00 , в субботу с 10.00 до 17.00, в воскресенье с 10.00 до 15.00.

Действует дополнительный офис продаж в жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе. Офис работает с вторника по субботу с 09:00 до 18:00.

Телефон 707-000.

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