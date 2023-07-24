Понедельник, 24 июля, 2023
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В центре Рязани полицейские задержали мужчину с наркотиком

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Фото: пресс-служба МВД Рязанской области

На улице Скоморошинской в Рязани патрульные полицейские задержали мужчину с наркотиком.

Как сообщает пресс-служба МВД Рязанской области, полицейские заметили мужчину в зарослях кустарника, он подсвечивал себе дорогу телефоном. Увидев патруль, рязанец попытался сбежать, но был задержан.

В ходе досмотра у мужчины изъяли фольгированный сверток с синтетическим наркотиком массой 0,68 грамма, а также приспособление для употребления запрещенных веществ. Задержанным оказался 45-летний житель Рязанского района, он пояснил, что приехал в Рязань забрать приобретенную закладку.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере), максимальное наказание по которой – лишение свободы на срок до 3 лет.

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