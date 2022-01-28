В центре Рязани появится нью-йоркский квартал

Девелопер «Мармакс» строит жилой квартал в стиле нью-йоркского ар-деко в Рязани. Современный модный жилой комплекс «Манхэттен» возводится на пересечении улиц Татарская и Пролетарская. Квартиры уже выведены в открытую продажу.

Ранее на территории, отведённой под строительство нового проекта, располагались расселённые бараки и частные дома, много лет земельный участок был закрыт профлистами, что безусловно не придавало месту эстетики. Теперь здесь вырастет новый квартал, выполненный в необычном для Рязани архитектурном стиле. Архитектура «Манхэттена» повторяет облик нью-йорских высоток. Фасады выполнены в виде аркад, нижние ярусы которых переходят в классические полукруглые арки, а верхние приобретают более прямоугольные очертания. Арочные многогранные фасады сложны в исполнении, поэтому редко реализуются в архитектуре. В облицовке применяется керамический кирпич с элементами архитектурной кладки 3D, а также композитные материалы. Природные цвета и мембранная структура фасадов подчеркивает уникальный стиль. Даже через 100 лет дом будет выглядеть так же, как сегодня, отмечают в компании.

Кардинальная трансформация городской среды – не первый подобный кейс для застройщика «Мармакс». Недавно сданный в эксплуатацию проект компании – ЖК «Достояние на Чапаева» — также был возведён на месте ветхого фонда. Компания не только строит дома высокого качества и благоустраивает дворовую территорию, но и занимается благоустройством внешней прилегающей городкой территории. Благоустроенные общественные пространства, кафе, кондитерские, бутики, супермаркеты, студии красоты и другие ретейлеры на первых этажах жилых комплексов формируют комфортную городскую среду. «Мармакс» не просто обеспечивают жителей Рязани новым качественным жильем, но и создаёт места социально-культурного притяжения.

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Напомним, что продажи в новом квартале «Манхэттен» начались в декабре 2021 года. «Мармакс» первым ввел для жителей своих жилых комплексов клубные опции, такие как фитнес-зал, детская игровая комната, коворкинг и многие другие. Помимо всего вышеперечисленного, в «Манхэттене» появятся большие террасы на высоких этажах, арочные окна высотой 2,9 м, американский бильярд «пул» в местах общего пользования. Все это сочетается с традиционными для застройщика принципами — комфортом, эстетикой, безопасностью и экологичностью.

Девелоперская компания «Мармакс» входит в тройку застройщиков-лидеров России рейтинга ЕРЗ «по потребительским качествам». Это значит, что компания высоко оценена не только профессиональным сообществом, но и непосредственными потребителями конечного продукта – покупателями жилья. Это подтверждают награды, являющиеся знаком качества на рынке жилой недвижимости – звание финалиста премии в области нового строительства Urban Awards, Золотой знак «Надёжный застройщик 2021», а также участие в деловом форуме Urban Space в качестве основного спикера на тему «благоустройство и инфраструктура».