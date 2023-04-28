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Пятница, 28 апреля, 2023

В центре Рязани открывается музей историй «Избяные заповеди»

Автономная некоммерческая организация поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» пригласила рязанцев и гостей города принять участие в открытии музея рязанских историй «Избяные заповеди».

Музей открывается 29 апреля, в 11.00 в доме № 1 по улице Краснорядской.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В программе выступление фольклорного ансамбля «Жерелье» (руководитель Людмила Карманова), экскурсии и мастер-классы. Все мероприятия бесплатные. Возрастное ограничение: 6+.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +7 920 968-17-57.

В центре Рязани открывается музей историй «Избяные заповеди»

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