В центре Рязани открывается музей историй «Избяные заповеди»

Автономная некоммерческая организация поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» пригласила рязанцев и гостей города принять участие в открытии музея рязанских историй «Избяные заповеди».
Музей открывается 29 апреля, в 11.00 в доме № 1 по улице Краснорядской.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
В программе выступление фольклорного ансамбля «Жерелье» (руководитель Людмила Карманова), экскурсии и мастер-классы. Все мероприятия бесплатные. Возрастное ограничение: 6+.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: +7 920 968-17-57.
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