В центре Рязани оборудовали временный пешеходный переход

Временный пешеходный переход появился в Рязани на пересечении Первомайского проспекта с улицей Павлова, сообщила пресс-служба городской администрации.

Переход будет действовать до окончания ремонта теплотрассы. На участке нанесли дорожную разметку, установили соответствующие знаки и ограждения.

Кроме того, на улицу Павлова открыли заезд со стороны улицы Семинарской. Чтобы машины не выезжали на выделенную полосу общественного транспорта, выезд с улицы на Первомайский проспект закрыли.

Ещё одно изменение, о котором говорилось раньше. При движении со стороны площади Ленина водители могут повернуть налево на улицу Маяковского. Соответствующий разрешающий дорожный знак появился на тросовой растяжке.