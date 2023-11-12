В центре Рязани обнаружили «художественную диверсию», сообщает телеграм-канал «Русская община».

Активисты обратили внимание, что храмы на мурале без крестов. Они попросили главу города исправить ситуацию.

Телеграм-канал «Рязинформбюро» пишет, что мурал — работа студентов и преподавателей Рязанского художественного училища, размещённая на улице Радищева.

Граффити одобрили в мэрии, экс-министр культуры Рязанской области Марина Кауркина отчиталась ими об исполнении поручения губернатора Павла Малкова.

Автор сообщения также пишет, что «у виолончели нет струн, у окон — рам, а на изображённых улицах провокационно не видно проводов».

Фото: t.me/obshina_rzn