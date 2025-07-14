В центре Рязани обнаружены тайники с крупной партией наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области пресекли деятельность участника нелегального интернет-магазина, занимавшегося распространением синтетических наркотиков. В ходе операции были найдены три тайника с мефедроном общим весом более 300 граммов.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний рязанец, ранее не судимый. По данным следствия, он входил в преступную группировку и отвечал за хранение и распределение наркотиков. Задержание прошло при поддержке бойцов Росгвардии на одной из улиц областного центра. После допроса мужчина указал на места хранения запрещенных веществ.

Тайники располагались в в зарослях кустарника на Скорбященском проезде и на территории Лесопарка. В упаковках находился мефедрон, который предназначался для дальнейшего распространения через розничных дилеров.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.