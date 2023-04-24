В центре Рязани мужчина на электросамокате сбил 82-летнюю женщину

24 апреля мужчина на электросамокате сбил пенсионерку в центре Рязани. Пострадавшей — 82 года, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по региону.

ДТП произошло в 14.50 около дома 24 по улице Первомайский проспект. 30-летний рязанец на электросамокате HSOOHM, по предварительным сведениям, совершил наезд на пожилую женщину.

В результате происшествия пенсионерка получила травмы. Ей потребовалась госпитализация.

По данным полицейских, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства ДТП.