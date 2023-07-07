На главнуюНовости Рязани 07.07.2023 14:32 В центре Рязани занялись сексом двое молодых людей 7info7 Двое молодых людей занялись сексом в центре Рязани. Видео опубликовано в группе «Рязань online». Ролик сделан накануне, 6 июля. Новости партнёров Читайте также Скончался рязанский композитор Андрей Ильин В Окском заповеднике погиб кабанёнок, которого спасли весной В полиции сообщили подробности ДТП на Северной окружной На стыке старого и нового асфальта на Северной окружной произошло серьёзное ДТП Рязанская область направила в Херсонскую область стройматериалы Семилетний мальчик на велосипеде попал под колёса «Лады» в Скопине Рязанца осудили за повторное вождение в нетрезвом виде ВТБ: в первом полугодии объем выдач льготной ипотеки вырос более чем на 10% Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Скончался рязанский композитор Андрей Ильин Прощание с Андреем Ильиным состоится 8 июля в 12 часов в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Мервино. Рязаньстат сообщил, сколько в 2022 году зарегистрировали и расторгли браков Статистику обнародовали накануне Дня семьи, любви и верности. Служба по контракту: как стать кандидатом, размер довольствия, льготы Начальник пункта отбора на военную службу по контракту Рязанской области Дмитрий Зайцев ответил на вопросы. В Окском заповеднике погиб кабанёнок, которого спасли весной По всей видимости, причиной смерти Хрюни стал сепсис. Материнский капитал 2023: всё, что нужно знать Как получить и использовать материнский капитал? В полиции сообщили подробности ДТП на Северной окружной Авария случилась 7 июля примерно в 10.40. На стыке старого и нового асфальта на Северной окружной произошло серьёзное ДТП «Газель» вылетела в кювет. Водители транспортных средств получили травмы. Рязанская область направила в Херсонскую область стройматериалы Стройматериалы нужны для модернизации объектов культуры в селе Чкалово. Семилетний мальчик на велосипеде попал под колёса «Лады» в Скопине Ребёнок получил травмы. Его госпитализировали. Рязанца осудили за повторное вождение в нетрезвом виде В очередной раз в состоянии алкогольного опьянения рязанец сел за руль в феврале 2023 года. Машина принадлежала его матери. Добровольца из Кадомского района проводили на СВО Благочинный отец Сергий благословил воина на защиту отечества. Ребёнок и трое взрослых погибли в ДТП в Волгоградской области Столкновение автомобилей ВАЗ и «Лада Ларгус» произошло 7 июля в 06.30 на 687 километре автодороги Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград».