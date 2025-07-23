В центре Рязани горела квартира, в Пителине — гаражи

За сутки пожарно-спасательными подразделениями Рязанской области ликвидировано 5 пожаров: 3 загорания мусора; 2 техногенных. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

21 июля в 23:57 поступило сообщение о пожаре в квартире на Первомайском проспекте города Рязани. В тушении участвовали 11 человек, 3 единицы техники. Площадь пожара 1 метр квадратный.

22 июля в 00:29 поступило сообщение о пожаре в гараже в рабочем посёлке Пителино. В тушении участвовали 20 человек, 6 единиц техники, в том числе инженерной. В результате огнём повреждены два гаража на площади 44 метра квадратных.