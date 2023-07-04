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В центре Рязани археологи обнаружили древнюю улицу

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Кремль в Рязани
Рязанский кремль

В ходе археологических раскопок в юго-восточной части Рязанского кремля археологи обнаружили замощенную деревом улицу.

Об удивительной находке сообщает ГТРК «Ока». По словам Владимира Завьялова, ведущего научного сотрудника института археологии Российской академии наук, на территории раскопа исследователи уже выделили несколько усадеб, нашли жилые дома, хозяйственные постройки и ремесленные мастерские.

В поисках артефактов 15 века исследователи планируют изучить площадь более 350 квадратных метров.

Все найденные в ходе экспедиции предметы быта будут переданы в экспозицию Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

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