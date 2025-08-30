Суббота, 30 августа, 2025
В Центре образования «Дистанционные технологии» совершен молебен на начало учебного года

Анастасия Мериакри

В Центре образования «Дистанционные технологии» в преддверии первых дней образовательного процесса, 29 августа, традиционно совершен молебен на начало учебного года. Его возглавил настоятель Покровского храма села Тырново Пронского района иерей Владимир Овсянников. Практически с самого момента создания учебного заведения в 2010 году батюшка стал наставником и другом для педагогов Центра и для учеников.

После соборной молитвы батюшка пожелал ученикам усердной учебы, а также помощи Божией в духовном росте и в освоении знаний, родителям – мудрости и любви, необходимых для поддержки детей, а педагогам – силы, терпения и мудрости для наставления учеников.

Отец Владимир окропил помещения учебного заведения святой водой, в завершение пожелав педагогам и сотрудникам Центра спокойного и успешного учебного года.

