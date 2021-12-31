В центре Кирова застрелился пожилой мужчина

В Кирове возле концертного зала «GAUDI» пожилой мужчина выстрелил себе в висок, сообщает портал «Свойкировский.рф».

По словам очевидцев, сначала погибший открыл огонь по зданию напротив, где располагается прокуратура Кировской области. После нескольких выстрелов он покончил с собой.

Информация о происшествии появилась утром 31 декабря в Telegram-канале и сообществе ВК «Злой Кировчанин». Позже инцидент прокомментировали в следственном комитете региона.

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Сейчас СК и прокуратура проводят проверку случившегося, устанавливаются обстоятельства.