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Пятница, 31 декабря, 2021
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В центре Кирова застрелился пожилой мужчина

Александр Ильин

В Кирове возле концертного зала «GAUDI» пожилой мужчина выстрелил себе в висок, сообщает портал «Свойкировский.рф».

По словам очевидцев, сначала погибший открыл огонь по зданию напротив, где располагается прокуратура Кировской области. После нескольких выстрелов он покончил с собой. 

Информация о происшествии появилась утром 31 декабря в Telegram-канале и сообществе ВК «Злой Кировчанин». Позже инцидент прокомментировали в следственном комитете региона. 

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Сейчас СК и прокуратура проводят проверку случившегося, устанавливаются обстоятельства.

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