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Четверг, 17 февраля, 2022

В центре Брянске исторический дом изуродовали сайдингом

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В центре Брянске исторический дом изуродовали сайдингом

Александр Ильин
Фото: Брянское отделение ВООПИиК.

В Брянске на улице Калинина, 101, исторический “Жилой дом с аптекой” обшили сайдингом, сообщило региональное отделение ВООПИиК.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения, построено в 50-е годы XX века по проекту архитектора Афанасия Саломахина.

Летом 2021 года собственник облицевал дом коричневым сайдингом. Эти изменения были признаны нарушением закона об охране памятников исторического наследия. Охранный орган направил в адрес собственника предписание об устранении нарушений до 31 декабря 2021 года. 

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Однако предписание до сих пор не исполнено. 

«Фасад угла “Дома с аптекой” по-прежнему облицован темно-коричневым сайдингом, что является нарушением закона, а также вносит дисгармонию в архитектурный облик объекта культурного наследия», — говорится в сообщении брянского ВООПИиК.

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