В центре Брянске исторический дом изуродовали сайдингом

В Брянске на улице Калинина, 101, исторический “Жилой дом с аптекой” обшили сайдингом, сообщило региональное отделение ВООПИиК.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения, построено в 50-е годы XX века по проекту архитектора Афанасия Саломахина.

Летом 2021 года собственник облицевал дом коричневым сайдингом. Эти изменения были признаны нарушением закона об охране памятников исторического наследия. Охранный орган направил в адрес собственника предписание об устранении нарушений до 31 декабря 2021 года.

Реклама

Однако предписание до сих пор не исполнено.