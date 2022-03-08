В бытовке на востоке Москвы нашли тела четырёх рабочих на кроватях

Днём 8 марта в Москве на территории складского комплекса на Семеновском валу в строительной бытовке на кроватях обнаружены тела четырёх мужчин, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

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Возраст погибших — 23, 24, 38 и 46 лет. На трупах отсутствуют внешние признаки насильственной смерти.

Предварительно, мужчины занимались на объекте ремонтом фасада.

В настоящий момент Измайловская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.