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Вторник, 8 марта, 2022

В бытовке на востоке Москвы нашли тела четырёх рабочих на кроватях

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В бытовке на востоке Москвы нашли тела четырёх рабочих на кроватях

Александр Ильин
Фото: прокуратура Москвы

Днём 8 марта в Москве на территории складского комплекса на Семеновском валу в строительной бытовке на кроватях обнаружены тела четырёх мужчин, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры. 

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Возраст погибших — 23, 24, 38 и 46 лет. На трупах отсутствуют внешние признаки насильственной смерти.

Предварительно, мужчины занимались на объекте ремонтом фасада. 

В настоящий момент Измайловская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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