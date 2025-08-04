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Новости России

В Бурятии заступились за медсестру, уволенную из-за пяти браков с бойцами СВО

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Изображение от Freepik

Юрист из Бурятии Виктор Егоров заступился за медсестру, уволенную из одного из местных госпиталей, его слова привело издание «Номер один».

Ранее сообщалось, что женщина пять раз выходила замуж за тяжело больных участников СВО с целью получить выплаты после их смерти.

По словам юриста, поступок россиянки нельзя оценить высоко с моральной точки зрения, однако за частое замужество не предусмотрено наказание.

«Увольнять или тем более преследовать ее в уголовном порядке нет оснований», — подчеркнул Егоров.

Он отметил, что не понимает шумиху, которую подняли военные блогеры. Юрист добавил, что бойцы добровольно вступали в брак.

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