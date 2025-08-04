В Бурятии заступились за медсестру, уволенную из-за пяти браков с бойцами СВО

Юрист из Бурятии Виктор Егоров заступился за медсестру, уволенную из одного из местных госпиталей, его слова привело издание « Номер один ».

Ранее сообщалось, что женщина пять раз выходила замуж за тяжело больных участников СВО с целью получить выплаты после их смерти.

По словам юриста, поступок россиянки нельзя оценить высоко с моральной точки зрения, однако за частое замужество не предусмотрено наказание.

«Увольнять или тем более преследовать ее в уголовном порядке нет оснований», — подчеркнул Егоров.

Он отметил, что не понимает шумиху, которую подняли военные блогеры. Юрист добавил, что бойцы добровольно вступали в брак.