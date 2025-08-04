В Бурятии заступились за медсестру, уволенную из-за пяти браков с бойцами СВО

Юрист из Бурятии Виктор Егоров заступился за медсестру, уволенную из одного из местных госпиталей, его слова привело издание «Номер один».
Ранее сообщалось, что женщина пять раз выходила замуж за тяжело больных участников СВО с целью получить выплаты после их смерти.
По словам юриста, поступок россиянки нельзя оценить высоко с моральной точки зрения, однако за частое замужество не предусмотрено наказание.
Он отметил, что не понимает шумиху, которую подняли военные блогеры. Юрист добавил, что бойцы добровольно вступали в брак.