В Бурятии началось расследование уголовного дела по факту изнасилования несовершеннолетней. Пострадавшей стала 12-летняя школьница, которая находится на восьмом месяце беременности. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Изначально девочка воспитывалась в приёмной семье, а после того, как ей исполнилось 12 лет, опекунство оформила её 18-летняя сестра. По информации источника, окружающие замечали, что ребёнок быстро набирает вес, но списывали это на улучшение питания.

Правда открылась незадолго до поездки школьницы в летний лагерь, когда медицинское обследование показало, что она беременна.

Ситуацию взяла под личный контроль уполномоченный по правам ребёнка в регионе. Подозреваемый в изнасиловании — бывший опекун девочки — уже арестован и находится в следственном изоляторе.