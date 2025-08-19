Вторник, 19 августа, 2025
Новости России

В Бурятии задержан бывший опекун беременной шестиклассницы 

Алексей Самохин
В Бурятии началось расследование уголовного дела по факту изнасилования несовершеннолетней. Пострадавшей стала 12-летняя школьница, которая находится на восьмом месяце беременности. Об этом пишет «Московский комсомолец»

Изначально девочка воспитывалась в приёмной семье, а после того, как ей исполнилось 12 лет, опекунство оформила её 18-летняя сестра. По информации источника, окружающие замечали, что ребёнок быстро набирает вес, но списывали это на улучшение питания.

Правда открылась незадолго до поездки школьницы в летний лагерь, когда медицинское обследование показало, что она беременна.

Ситуацию взяла под личный контроль уполномоченный по правам ребёнка в регионе. Подозреваемый в изнасиловании — бывший опекун девочки — уже арестован и находится в следственном изоляторе.

Самые читаемые материалы

Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Культура и события

Рязанка прошла кастинг проекта «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия»

Программа вышла в эфир в пятницу, 15 августа. 
Новости России

Мария Захарова: Россия предупреждала, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение главы МИД Венгрии Петер Сийярто о том, что Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод из-за чего поставки нефти в страну остановлены.
Происшествия

У пострадавших в результате ЧП в Рязанской области выявлены акубаротравмы и тугоухость

Все пациенты, доставленные в Рязанскую ОКБ, находятся в удовлетворительном состоянии. Их уже перевели из реанимации в профильные отделения, где они продолжают получать необходимое лечение.

Последние новости

Общество

В Рязани ПАО «РЭСК» разыгрывает ценные призы среди своих клиентов

Среди участников будут разыграны: Яндекс Станция Алиса Midi, робот-пылесос, кофемашина, три Яндекс Станции Алиса Mini, а также пять подарочных сертификатов на маркетплейс номиналом 3000 рублей.
Новости России

На хамство Азербайджана начали отвечать — военкор Коц

По мнению Александра Коца, депортация и лишение гражданства лидеров диаспор нарушает привычные бизнес-схемы, через которые колоссальные деньги уходят из России на родину.
Спорт

В Рязани прошли сборы хоккейных арбитров ЦФО

В течение трех дней участники сборов были вовлечены в насыщенную программу: сдача фитнес-тестов, а также нормативов на льду, прохождение теоретических тестирований, разборы игровых эпизодов, встреча с психологом
Новости России

Лебедев раскрыл подробности ночной атаки по Кременчугу

По его словам, в результате атаки уничтожены не только резервуары на местном нефтезаводе, но и западная военная техника.
Происшествия

Житель Рязани задержан за убийство родственника

Двое пожилых родственников, 60 и 68 лет, в состоянии алкогольного опьянения поссорились. В ходе конфликта младший из мужчин нанес старшему несколько ударов в область головы.
Новости России

Автоэксперт рассказал, как вычислить работавший в такси автомобиль

Тем, кто хочет гарантированно избежать покупки «убитого» автомобиля, Баканов рекомендует обращаться за помощью к профессиональным подборщикам.
Власть и политика

Аркадий Фомин посетил пункт отбора на военную службу по контракту

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин вместе с депутатами Александром Шевыревым и Романом Иголкиным, а также с участником региональной программы «Герои62» Константином Пановым посетил пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный в Рязани на улице Каширина.
Кино и ТВ

Появились первые кадры «Тайного города» — экранизации культовых романов Вадима Панова

Сюжет переносит в альтернативную Москву, где втайне от людей живут магические кланы — Великие Дома Навь, Чудь и Ведь. Они владеют магией, алхимией и могут управлять силами природы