В Бурятии отказались ставить памятник бойцу СВО из-за скота на кладбище

Жительница Бурятии отказалась ставить надгробный памятник погибшему на СВО брату из-за пасущегося на кладбище скота, сообщила региональный омбудсмен Юлия Жамбалова в VK.
К ней обратилась женщина из Закаменска, ухаживающая за могилой родственника. Она посетовала, что территория погоста не огорожена полностью, поэтому по нему разгуливают животные и приводят места захоронения в ненадлежащий вид.
По этой причине местная жительница пока решила не устанавливать уже изготовленный памятник.
Она подчеркнула, что территорию кладбища планируют оградить в ближайшее время.