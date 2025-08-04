В Бурятии отказались ставить памятник бойцу СВО из-за скота на кладбище

Жительница Бурятии отказалась ставить надгробный памятник погибшему на СВО брату из-за пасущегося на кладбище скота, сообщила региональный омбудсмен Юлия Жамбалова в VK .

К ней обратилась женщина из Закаменска, ухаживающая за могилой родственника. Она посетовала, что территория погоста не огорожена полностью, поэтому по нему разгуливают животные и приводят места захоронения в ненадлежащий вид.

По этой причине местная жительница пока решила не устанавливать уже изготовленный памятник.

«Вопрос прокурор и глава района взяли на контроль», — рассказала Жамбалова.

Она подчеркнула, что территорию кладбища планируют оградить в ближайшее время.