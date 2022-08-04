В Бурятии ищут мужчину, потушившего вечный огонь

В республике Бурятии возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы России (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Вечером 3 августа в парке «Мемориал Победы» в центре города Улан-Удэ двое мужчин подошли к Вечному огню. Один из них потушил пламя, полив жидкостью из бутылки.

Правоохранители устанавливают личность вандала, по делу проводятся следственные действия.

Наказание по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ предусматривает штраф до 3 миллионов рублей, обязательные работы до 360 часов, до года исправительных работ, либо до 3 лет принудительных работ с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Также предусмотрено реальное лишение свободы.