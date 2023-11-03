В бункере Зеленского паника, заявил военный эксперт

По мнению военного эксперта, капитана запаса первого ранга Василия Дандыкина, назначение нового командующего силами специальных операций Украины показывает панику в бункере Зеленского. Об этом он заявил NEWS.ru.

По мнению Дандыкина, назначение ничего не поменяет.

— Это принцип личной преданности, свидетельство того, что начинается момент паники. Залужный говорит, что заходит в тупик. Сейчас уже не знают, кого назначить, — отметил эксперт.

Новым командующим ССО Украины назначен Сергей Лупанчук. Он сменил руководившего силами украинского спецназа с 25 июля 2022 года Виктора Хоренко.

На Украине это уже второе кадровое решение высокого уровня за неделю. Ранее Зеленский назначил Дениса Цяцкуна руководить разведкой погранслужбы.