В БСМП за неделю обратились 116 человек с переломами

В Рязанскую БСМП за неделю с 17 по 23 февраля обратились 116 человек с переломами. Об этом сообщает министерство здравоохранения области ВКонтакте.

Всего за неделю в амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 439 пациентам. 164 из них получили ушибы, 76 — растяжения, 43 — раны.

Напоминаем, что Амбулаторно-травматологический центр Больницы скорой медицинской помощи оказывает травматологическую, специализированную и неотложную помощи населению с травмами опорно-двигательного аппарата. Врачи центра принимают пациентов семь дней в неделю по 24 часа в сутки.

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Травмпункт БСМП принимает рязанцев, проживающих во всех районах города, кроме Октябрьского. Жители Октябрьского района Рязани обращаются в травмпункт Городской больницы Nº11. Травмпункт ОКБ им. Семашко принимает пациентов с офтальмологической травмой. В травмпункт детской ОКБ обращаются, если травму получил ребенок. Жители районов области обращаются в травмпункты по месту жительства.