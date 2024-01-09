Вторник, 9 января, 2024
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В БСМП рассказали о самых распространённых травмах рязанцев на Новый год

7info
Фото: vk.com/bsmpryazan
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В новогодние праздники, с 31 декабря по 8 января в Амбулаторно-травматологический центр Больницы скорой медицинской помощи Рязани обратились 683 человека. Об этом сообщает официальная страница клиники ВКонтакте. 

Как рассказал заведующий АТЦ врач травматолог-ортопед Иван Киселев, наиболее часто пациенты жаловались на перелом костей голени (58 случаев) и лучевой кости (45 случаев). Кроме того, 4 человека обратились с обморожениями.

Самыми напряженными в работе травмцентра стали дни 1 и 2 января. В целом же, по словам Ивана Аркадьевича, эти новогодние праздники прошли более спокойнее, чем в предыдущем году – свою роль тут сыграли морозы, из-за которых люди реже выходили на улицу.

С новогодней ночи в АТЦ был открыт дополнительный кабинет, теперь травматологи ведут прием в 3 кабинетах. Это сделано для удобства рязанцев и сокращения очередей.

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