В БСМП рассказали о самых распространённых травмах рязанцев на Новый год

В новогодние праздники, с 31 декабря по 8 января в Амбулаторно-травматологический центр Больницы скорой медицинской помощи Рязани обратились 683 человека. Об этом сообщает официальная страница клиники ВКонтакте.

Как рассказал заведующий АТЦ врач травматолог-ортопед Иван Киселев, наиболее часто пациенты жаловались на перелом костей голени (58 случаев) и лучевой кости (45 случаев). Кроме того, 4 человека обратились с обморожениями.

Самыми напряженными в работе травмцентра стали дни 1 и 2 января. В целом же, по словам Ивана Аркадьевича, эти новогодние праздники прошли более спокойнее, чем в предыдущем году – свою роль тут сыграли морозы, из-за которых люди реже выходили на улицу.

С новогодней ночи в АТЦ был открыт дополнительный кабинет, теперь травматологи ведут прием в 3 кабинетах. Это сделано для удобства рязанцев и сокращения очередей.