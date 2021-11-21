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Воскресенье, 21 ноября, 2021
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В Брянской области с 2022 года повысят зарплаты нескольким категориям работников

Александр Ильин

Правительство Брянской области с 2022 года повысит зарплаты нескольким категориям работников, а также увеличит выплаты студентам. Об этом сообщают “Брянские новости”. 

Так, с 1 января 2022 года повысят МРОТ для госслужащих — на 6,6% до 13 700 рублей. 

Кроме того, с 1 октября следующего года проиндексируют на 4% зарплату работников госучреждений, на которых не распространяется действие «майских» указов президента.

Индексация коснётся и брянских студентов. Их стипендию повысят на 4%. 

Глава региона также принял решение об увеличении зарплаты специалистам учреждений соцзащиты населения и центров занятости, работникам противопожарной службы, лесничеств и лесопожарной службы.

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