В Брянской области с 2022 года повысят зарплаты нескольким категориям работников

Правительство Брянской области с 2022 года повысит зарплаты нескольким категориям работников, а также увеличит выплаты студентам. Об этом сообщают “Брянские новости”.

Так, с 1 января 2022 года повысят МРОТ для госслужащих — на 6,6% до 13 700 рублей.

Кроме того, с 1 октября следующего года проиндексируют на 4% зарплату работников госучреждений, на которых не распространяется действие «майских» указов президента.

Индексация коснётся и брянских студентов. Их стипендию повысят на 4%.

Глава региона также принял решение об увеличении зарплаты специалистам учреждений соцзащиты населения и центров занятости, работникам противопожарной службы, лесничеств и лесопожарной службы.