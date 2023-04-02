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Воскресенье, 2 апреля, 2023
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В Брянской области мобилизованный взял в заложники десять человек – Baza

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Мобилизованный из Самарской области взял в заложники около десяти военных в Брянской области, сообщил телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел в деревне Плавна. По информации издания, 35-летний мужчина узнал о гибели своих племянников в зоне проведения специальной военной операции.

Злоумышленник запер заложников в местном доме культуры. У него был автомат и гранаты.

Полицейские окружили здание, после чего с мобилизованным договорился командир его воинской части. Через час он отпустил заложников и сдался.

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