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Пятница, 19 ноября, 2021
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В Брянске врачи валятся с ног от перегрузок и нападок при вакцинации

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Медицинский работник из Брянска по имени Елена пожаловалась, что врачи стали падать с ног от перегрузок и нападок агрессивных пациентов при вакцинации, пишут Брянские новости.

По словам женщины, которая работает в районной больнице, за день специалистам приходится принимать до 150 человек.

«Те, кому тридцать − сорок лет, настроены, как правило, агрессивно. Они вынуждены приходить к нам, потому что нажимают работодатели», − пояснила медик.

Врач уточнила, что в очередях в коридоре пациенты «готовы в горло вцепиться», начинают спорить и кричать, выясняя отношения.

«От нас требуют предоставить сертификаты и целые научные исследования о составе вакцины, читают нам лекции, язвят», – жалуется собеседница издания.

Медработник призналась, что после нескольких часов дежурства падает с ног. Также она допустила, что врачи могут начать увольняться.

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