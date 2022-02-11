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Пятница, 11 февраля, 2022

В Брянске шум от холодильников в кафе превратил в ад жизнь инвалида

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В Брянске шум от холодильников в кафе превратил в ад жизнь инвалида

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Жительница дома №27 по улице Ромашина в Брянске Тамара Нуждина пожаловалась на работу кафе под названием Evofood, расположенного на первом этаже, пишет Брянский объектив.

По словам горожанки, она лишилась сна и покоя из-за шума от холодильных камер заведения, которые находятся буквально за стенкой ее спальни. Она уточнила, что что шум усиливается примерно с полвторого ночи.

«Жалобы направлялись в прокуратуру, Роспотребнадзор, суд – все бесполезно. Очень непросто так жить, когда ночью стоит гул, и такой, что дрожат окна спальни», – утверждает женщина.

Тамара Нуждина уточнила, что владельца кафе не привлекли к ответственности даже после суда. Она назвала ситуацию с шумом «приговором» для себя, поскольку является инвалидом по сердечным заболеваниям.

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