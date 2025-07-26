В Брянске подросток зверски убил забеременевшую от него девочку

Представитель цыганской диаспоры в Брянске убил забеременевшую от него девочку, пишет телеграм-канал «Плохие новости».

По его данным, 15-летний парень изнасиловал сверстницу. Девочка решила скрыть этот факт, но вскоре обнаружила, что ждет ребенка. Она рассказала подростку о случившемся и пообещала раскрыть правду родителям.

Тогда молодой человек выманил жертву из дома и стал ее пытать. Так, он бил ее сковородкой, отрезал ухо и язык.

«В реанимации перед смертью жертва успела сообщить имя преступника», — говорится в публикации.

Чтобы избежать линчевания, злоумышленник пришел в полицию и признался в содеянном.