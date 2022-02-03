В Брянске назвали самый быстрый и недорогой способ попасть в Москву

Жители Брянска обсудили наиболее выгодные способы добраться в Москву из областного центра, пишет Брянск Today.

В частности, брянцы сравнили путь на поезде, автобусе и самолете и пришли к выводу, что стоимость проезда в любом из вариантов примерно сопоставима.

Местные жители напомнили, что с 24 января был возобновлен авиарейс «Брянск – Москва». Цена на билет в одну сторону – 898 рублей. При этом время полета составляет примерно один час.

Реклама

Автор сравнительного анализа отметил, что на автобусе суммарные затраты составят около 960-1300 рублей при 8-11 часах в дороге, а на поезде – 930-1180 рублей при часах в пути.