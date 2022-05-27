В британском парламенте оценили вероятность отставки Бориса Джонсона

Премьер-министр Британии Борис Джонсон, скорее всего, сможет удержаться на своем посту. Об этом, комментируя доклад о вечеринках в резиденции политика в разгар COVID-карантина, «Известиям» заявил член Консервативной партии в Палате лордов (верхняя палата парламента) лорд Ричард Бэлф.

«Доклад отражает критическое отношение к премьер-министру и работе его офиса, но он рассказывает мало что нового — многие его части сливались на протяжении предыдущих нескольких недель», — сказал парламентарий.

По его мнению, в отставку он Борис Джонсон не уйдет.

«Он действительно верит в то, что не сделал ничего плохого, поэтому единственный способ заставить его уйти — инициировать вотум доверия в рядах тори в Палате общин. Около 50 человек могут высказаться за отставку, но остается еще более 250 депутатов, кто, скорее всего, так не проголосует, хотя некоторые из них могут и воздержаться», — заметил Бэлф.

25 мая были опубликованы результаты внутреннего расследования, которое с января 2022 года вела сотрудница секретариата правительства Сью Грэй. 60-страничный документ посвящен скандалу вокруг вечеринок, проходивших на Даунинг-стрит, 10 (резиденция премьер-министра) в разгар пандемии COVID, в то время как обычные граждане, соблюдая карантинные ограничения, не могли ходить друг другу в гости и даже присутствовать на похоронах скончавшихся родственников.

Расследование полиции, которое велось параллельно, установило, что таких собраний прошло восемь — шесть в 2020 году и два в 2021-м. Причем последнее состоялось 16 апреля — аккурат перед похоронами принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II.

После того, как о вечеринках стало известно широкой общественности, Борис Джонсон неоднократно приносил свои извинения британским гражданам, парламенту и королеве. В итоге участникам мероприятий было предписано выплатить штраф — всего 126 предписаний.

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Невинные пятницы: уйдет ли Джонсон в отставку из-за COVID-вечеринок