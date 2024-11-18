В Борках построят водоотвод на время половодья

В рязанском посёлке Борки собираются строить водоотвод, чтобы бороться с последствиями весеннего половодья. Объявлен тендер на разработку проекта.

Согласно сведениям на сайте Госзакупок, на создание проектно-сметной документации заложено почти 8,5 млн рублей. Перед будущим подрядчиком стоит несколько задач. Необходимо определить максимальный расход весеннего половодья в местах подтоплений посёлка, найти способы транспортировать воду с учётом рельефа. Трубопровод должен быть из полимерного материала и безнапорным, диаметр труб предстоит определить в проекте.

Согласно проекту, вода должна проходить очистку. Для этого необходимо разработать проект очистных сооружений.

Заказывает проект рязанская администрация. Подразумевается, что исследования должны завершить к 1 июня 2025 года.