Понедельник, 18 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

В Борках построят водоотвод на время половодья

Дата публикации

Валерия Мединская
Изображение от wirestock на Freepik

В рязанском посёлке Борки собираются строить водоотвод, чтобы бороться с последствиями весеннего половодья. Объявлен тендер на разработку проекта.

Согласно сведениям на сайте Госзакупок, на создание проектно-сметной документации заложено почти 8,5 млн рублей. Перед будущим подрядчиком стоит несколько задач. Необходимо определить максимальный расход весеннего половодья в местах подтоплений посёлка, найти способы транспортировать воду с учётом рельефа. Трубопровод должен быть из полимерного материала и безнапорным, диаметр труб предстоит определить в проекте.

Согласно проекту, вода должна проходить очистку. Для этого необходимо разработать проект очистных сооружений.

Заказывает проект рязанская администрация. Подразумевается, что исследования должны завершить к 1 июня 2025 года.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Из Рязани депортировали пятерых мигрантов-преступников

Пятеро мужчин отбыли наказания за преступления, включая незаконный оборот наркотиков, причинение вреда здоровью, кражи и организацию незаконной миграции.
Новости Рязани и области

«Из искры — в пламя»: историю любви молодожёнов рассказала Елена Сорокина

Когда Николай устроился на работу в рязанский магазин, он сразу «заприметил» одну из сотрудниц — Татьяну. Стал оказывать знаки внимания...
Новости Рязани и области

В ДТП в Милославском районе погибла 61-летняя женщина

Трагедия произошла в пятницу, 15 ноября.