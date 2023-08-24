Четверг, 24 августа, 2023
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В большинстве компаний Рязани дистанционных сотрудников осталось менее 10% − SuperJob

7info
Изображение от diana.grytsku на Freepik

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали представители компаний из Рязани.

Доля сотрудников, работающих дистанционно, мала: в 7 из 10 компаний она составляет менее 10%.

В Москве компаний, где есть удаленка, больше, чем в северной столице и регионах (46, 41 и 42% соответственно).

Дистанционно в Рязани чаще всего трудятся программисты (в 25% организаций, где есть удаленка), сотрудники отделов продаж (19%), бухгалтерия (14%) и кадры (9%).

Время проведения: 11–22 августа 2023 года

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