В большинстве компаний Рязани дистанционных сотрудников осталось менее 10% − SuperJob

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали представители компаний из Рязани.

Доля сотрудников, работающих дистанционно, мала: в 7 из 10 компаний она составляет менее 10%.

В Москве компаний, где есть удаленка, больше, чем в северной столице и регионах (46, 41 и 42% соответственно).

Дистанционно в Рязани чаще всего трудятся программисты (в 25% организаций, где есть удаленка), сотрудники отделов продаж (19%), бухгалтерия (14%) и кадры (9%).

Время проведения: 11–22 августа 2023 года