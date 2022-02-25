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Пятница, 25 февраля, 2022

В рязанскую больницу для осуждённых пытались пронести телефоны в ёмкостях из-под кефира

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В рязанскую больницу для осуждённых пытались пронести телефоны в ёмкостях из-под кефира

7info7

В рязанскую больницу для осуждённых в продуктовой посылке пытались передать телефоны. 2 сотовых телефона и 80 сим-карт обнаружили оперативники при досмотре, сообщила пресс-служба Управления ФСИН России по Рязанской области.

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Посылка предназначалась одному из осуждённых. Выяснилось, что организатором канала распространения запрещённых предметов стал другой осуждённый.

По факту произошедшего проводится проверка. В отношении виновных составлены материалы о привлечении их к дисциплинарной ответственности за нарушение установленного порядка отбывания наказания.

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