Четверг, 8 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В ближайшие дни в Рязанской области ожидаются заморозки до минус 2 градусов

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На территории Рязанской области с 9 по 11 сентября синоптики прогнозируют заморозки до минус 2 градусов. Об этом предупреждает Главное управление МЧС, ссылаясь на Рязанский гидрометцентр.

В чрезвычайном ведомстве призвали граждан соблюдать правила безопасности. Использовать для обогрева неисправные приборы, камины, а также пользоваться открытыми источниками огня крайне опасно, – подчеркнули и МЧС.

Там также напомнили, что отопительные приборы необходимо размещать на расстоянии не меньше метра от легковоспламеняющихся предметов — в частности, мебели и постельного белья.

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