В ближайшее время представители двух знаков зодиака могут серьёзного заболеть

Астрологи предрекли представителям двух знаков зодиака риск серьёзно заболеть в ближайшее время. Их прогнозы приводит издание WMJ.

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Во-первых, речь идёт об Овнах. Им грозит обострение хронических заболеваний. Чтобы не столкнуться с осложнениями и избежать ухудшения самочувствия, представителям этого знака рекомендуется избегать стрессовых ситуаций и ссор. Причиной серьёзных недугов может стать именно эмоциональная нестабильность.

Во-вторых, к состоянию своего организма в срочном порядке стоит присмотреться Львам. Дело в том, что Львы склонны к риску и нередко не обращают внимание на плохое самочувствие. Для того, чтобы уберечь себя от неблагоприятного влияния, специалисты рекомендуют поработать над своим материальным положением.

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