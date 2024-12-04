В Благовещенске школьник провалился в яму с ледяной водой и час не мог оттуда выбраться

В Благовещенске мальчик провалился в яму с ледяной водой и около часа не мог выбраться. Об этом сообщает 360tv.ru.
Как выяснилось, мальчик шел из дома в школу, по дороге упал в скрытую под снегом яму. Увидев геолокацию ребенка, родители поняли, что-то произошло. Позвонив в школу, они окончательно в этом убедились.
Глубина ямы составила полтора метра. Это старая ливневая канализация, которую не закопали. Самостоятельно вылезти из ловушки ребенок не смог, в результате он провел в ледяной воде 45 минут и сильно замерз.
Сейчас школьник чувствует себя лучше. Родители обратились в правоохранительные органы.