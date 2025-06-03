В бюджет Рязанской области на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов приняты изменения

На заседании правительства Рязанской области 3 июня были приняты изменения в областной бюджет на текущий год и плановый период 2026–2027 годов. Об этом сообщает губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.

В Рязанской области продолжают развивать ключевые отрасли. Дополнительные средства направят:

500 млн рублей — выплаты участникам СВО и членам их семей.

750 млн рублей — лекарственное обеспечение льготных категорий граждан.

44,5 млн рублей — выплаты многодетным семьям взамен предоставления земельного участка.

20,8 млн рублей — обеспечение жильём детей-сирот.

244,1 млн рублей — модернизация коммунальной инфраструктуры.

142 млн рублей — благоустройство общественных территорий.

188 млн рублей — завершение строительства домов культуры и дорог в сельских территориях.

«Также направим дополнительные средства на поддержку детей в трудной жизненной ситуации, малого бизнеса, развитие животноводства и многие другие важные проекты», — отметил Павел Малков.

Проект изменений в бюджет направили на рассмотрение в Облдуму.