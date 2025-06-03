В бюджет Рязанской области на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов приняты изменения

На заседании правительства Рязанской области 3 июня были приняты изменения в областной бюджет на текущий год и плановый период 2026–2027 годов. Об этом сообщает губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.
В Рязанской области продолжают развивать ключевые отрасли. Дополнительные средства направят:
- 500 млн рублей — выплаты участникам СВО и членам их семей.
- 750 млн рублей — лекарственное обеспечение льготных категорий граждан.
- 44,5 млн рублей — выплаты многодетным семьям взамен предоставления земельного участка.
- 20,8 млн рублей — обеспечение жильём детей-сирот.
- 244,1 млн рублей — модернизация коммунальной инфраструктуры.
- 142 млн рублей — благоустройство общественных территорий.
- 188 млн рублей — завершение строительства домов культуры и дорог в сельских территориях.
Проект изменений в бюджет направили на рассмотрение в Облдуму.
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