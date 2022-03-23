В бюджет Рязани внесут изменения

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике гордумы депутаты рассмотрели информацию о внесении изменений и дополнений в бюджет Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

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В связи с перевыполнением в 2021 году плана по доходным источникам, формирующим муниципальный дорожный фонд, на 1 млн. 591 тыс. рублей увеличивается объем ассигнований дорожного фонда на 2022 год.

За счет остатков денежных средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2022 расходы увеличиваются на 149 млн. 627 тыс. рублей, в том числе:

— 25 млн. рублей — на выполнение научно-исследовательской работы по оптимизации маршрутной сети общественного транспорта;

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— 22 млн. 800 тыс. рублей — управлению благоустройства администрации Рязани, из них 10 млн. рублей — субсидии МБУ «Дирекция благоустройства города» на ямочный ремонт, 10 млн. рублей — на выполнение работ по устройству детских игровых площадок и 2 млн. 800 тыс. рублей — на проведение строительного контроля по строительству улиц «Перспективная — 2» и «Перспективная — 3»;

— 13 млн. рублей — на строительство пристройки к детскому саду № 136;

— 9 млн. 193 тыс. рублей — на доведение заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений до установленного МРОТ;

— 4 млн. 627 тыс. рублей — на обеспечение целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с «майскими» указами Президента РФ.

Окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы.