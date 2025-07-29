В бюджет Рязани внесены изменения

На заседании Рязанской городской Думы депутаты утвердили изменения в бюджет города Рязани на 2025 год. Доходы и расходы бюджета города Рязани увеличиваются на общую сумму 1 млрд. 447 млн. рублей. В том числе на:

– реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры – 553,5 млн. рублей;

– увеличение капитального гранта на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне Семчино г. Рязани – 500 млн. рублей;

– обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 195,2 млн. рублей;

– реализацию 31 проекта местных инициатив – 83,9 млн. рублей;

– ремонт кровли во Дворце детского творчества – 66,5 млн. рублей;

– повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и физической культуры и спорта – 16,4 млн. рублей;

– создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 7,5 млн. рублей;

– оснащение муниципальных образовательных организаций охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка) – 7,2 млн. рублей и другое.

Приняты решения о внесении поправок в Положение о муниципальном дорожном фонде города Рязани, Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования – город Рязань, Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства, Положение о муниципальном земельном контроле и Положение о муниципальном лесном контроле. Документы приводятся в соответствие с федеральным законодательством и муниципальными актами. В целях повышения эффективности работы администрации города внесены изменения в Положение об управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани и Положение об управлении дорожного хозяйства и транспорта администрации города Рязани.

Депутаты согласовали сделку МУП «Управление Рязанского троллейбуса», связанной с получением независимой (банковской) гарантии для обеспечения исполнения муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам.

На заседании Рязанской городской Думы утверждено решение об условиях приватизации нежилого здания, являющегося объектом культурного наследия местного значения «Дом священника Любомудрова» (г. Рязань, ул. Новослободская, д. 10). Также рассмотрены вопросы о передаче в аренду нежилого помещения Рязанской региональной общественной благотворительной организации «Рука помощи» и передаче недвижимого муниципального имущества в безвозмездное пользование ГАУ Рязанской области «Центр спортивной подготовки «Академия тенниса им. Н.Н. Озерова».

Внесены изменения в Генеральный план города и Правила землепользования и застройки в отношении участка, расположенного в районе Театральный, 71. Оба проекта прошли публичные слушания. Также депутаты одобрили поправки в Генеральный план города Рязани в части изменения функционального зонирования с зоны промышленных предприятий и коммунально-складских организаций на зону застройки многоэтажными жилыми домами и многофункциональную зону делового, общественного и коммерческого назначения в отношении территории, расположенной по ул. Медицинской.

Согласованы изменения в Правила землепользования и застройки в городе Рязани в отношении участка, расположенного в районе ул. 8-го Марта, в целях приведения в соответствие Генеральному плану города для дальнейшего развития территории.

Депутаты утвердили изменения в Правила землепользования и застройки в городе Рязани. В частности, для реализации возможности строительства новых социальных учреждений (детских садов, школ и больниц) перечень условно разрешенных видов использования территориальной зоны дополняется пунктами: «Стационарное медицинское обслуживание», «Дошкольное, начальное и среднее общее образование», «Среднее и высшее профессиональное образование».