Среда, 27 августа, 2025
Рязань
Экономика и бизнес

В бюджет Рязани поступило более 16 миллионов рублей от задолжников по платежам

Анастасия Мериакри

27 августа прошло очередное заседание межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц по платежам, поступающим в доход бюджета города.

По данным финансово-казначейского управления, в рамках деятельности комиссии проведена работа со 190 должниками с общей суммой задолженности 115,5 миллионов рублей. По её результатам полностью или частично погасили задолженность 82 должника на общую сумму 57,2 миллионов рублей, из них в бюджет города Рязани — 16,1 миллионов рублей.

Кроме того, велась работа с организациями, осуществляющими выплату заработной платы ниже среднего уровня по видам экономической деятельности и ниже уровня минимального размера оплаты труда. На заседания комиссии было приглашено 169 работодателей, направлено 118 информационных писем с целью побуждения на повышение заработной платы работникам. Из приглашенных явились на МВК и дали пояснения о причинах низкой заработной платы 111 работодателей. Всем рекомендовано повысить заработную плату работникам до уровня ВЭД, исключить применение теневого фонда оплаты труда.

На сегодняшнее заседание приглашен 21 должник с общей задолженностью в бюджет 23 221,0 тысяч рублей из них: по неналоговым платежам (аренда земли, НТО) — 7 должников с общей суммой задолженности 1 105,9 тысяч рублей; по налоговым платежам (НДФЛ, земельный налог, УСН) – 14 должников с суммой долга 22 115,1 тысяч рублей. Кроме того, приглашены 3 работодателя, выплачивающие заработную плату ниже уровня ВЭД.

Из приглашенных на комиссию в ходе проведения адресной работы полностью или частично погасили задолженность перед бюджетом 15 должников на сумму 9 миллионов 564 тысяч рублей.

С теми, кто не погасил долги, была проведена индивидуальная беседа о причинах возникновения долга и способах его погашения. С работодателей, выплачивающих низкую заработную плату, взяты объяснения.

