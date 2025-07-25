В бюджет Рязани планируется внести серьёзные изменения

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской гордумы депутаты обсудили изменения в бюджет на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.

Как было сказано, доходы и расходы бюджета города Рязани увеличиваются на общую сумму 1 млрд. 447 млн. рублей.

В том числе на:

– реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры – 553,5 млн. рублей;

– увеличение капитального гранта на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне Семчино г. Рязани – 500 млн. рублей;

– обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 195,2 млн. рублей;

– реализацию 31 проекта местных инициатив – 83,9 млн. рублей;

– ремонт кровли во Дворце детского творчества – 66,5 млн. рублей;

– повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и физической культуры и спорта – 16,4 млн. рублей;

– создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 7,5 млн. рублей;

– оснащение муниципальных образовательных организаций охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка) – 7,2 млн. рублей и другое.

В связи с перевыполнением в 2024 году плана по доходным источникам, формирующим муниципальный дорожный фонд, объем ассигнований дорожного фонда на 2025 год увеличивается на 1,4 млн. рублей.

Окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы.

Члены комитета одобрили изменения в Положение о муниципальном дорожном фонде города Рязани. Документ приводятся в соответствие с федеральным законодательством и муниципальными актами.

Депутаты заслушали отчет Контрольно-счетной палаты Рязани по итогам проверки законности, эффективности и результативно расходования средств резервного фонда администрации города в 2024 г. А также обсудили деятельность структурных подразделений администрации города по реализации мероприятий, направленных на развитие городского хозяйства и социальной сферы, за I полугодие 2025 г. Среди важнейших проектов: строительство общеобразовательных школ на 1100 мест каждая в районе ЖК «Олимпийский» и микрорайоне Семчино, начало строительства школ в микрорайоне ДПР 7, 7А и на улице Мервинской (МБОУ «Школа № 28»); разработка проектно-сметной документации на реконструкцию кинотеатра «Октябрь»; строительство детского сад на 224 места в районе ЖК «Метропарк»; капитальный ремонт школ №№ 9/31, 58 и детского сада №20; строительство автомобильной дороги по улице Митин Лоск в районе Семчино и автомобильной дороги к микрорайону Олимпийский городок; установка стелы «Город трудовой доблести» в г. Рязани в сквере у железнодорожного вокзала Рязань-2.