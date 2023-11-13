В библиотеке имени Горького пройдёт концерт «Магия струнного квартета»

16 ноября, в 19:00 в Большом конференц-зале библиотеки имени Горького в Рязани состоится концерт «Магия струнного квартета» (6+).

Зрители услышат 3 выдающихся квартета эпохи романтизма в исполнении молодых и талантливых музыкантов:

С. Рахманинов «Струнный квартет № 1».

Этот неоконченный квартет (1889-1890) С. Рахманинов написал во время учебы в Московской консерватории. Композитору на тот момент было всего 17 лет. Легко заметить в этом изящном и красочном сочинении яркость таланта юного автора. Произведение наполнено лирическим настроением и не лишено драматизма и романтики.

Б. Сметана «Струнный квартет № 2».

Квартет № 2 — одно из последних сочинений Бедржиха Сметаны, законченное 12 марта 1883 года. К этому времени композитор окончательно оглох и находился на пороге безумия. По словам самого Сметаны, он работал над квартетом вопреки запрету врачей и придал ему автобиографический характер, прямо продолжающий его первый струнный квартет «Из моей жизни». Музыка является интимной исповедью, описывающей ход непростой жизни автора. С первых нот квартет покоряет своей драматичностью.

А. Бородин «Струнный квартет № 2»

Данный квартет (1881) был посвящён жене композитора Екатерине Протоповой. Предполагается, что лиричная и чем-то пасторальная музыка стала своеобразным подарком к 20-летнему юбилею пары. Безусловным хитом всего квартета является 3-я часть — «Ноктюрн», покорившая сердца меломанов во всем мире.