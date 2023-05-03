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Среда, 3 мая, 2023

В библиотеке им. Есенина пройдёт благотворительный концерт

В четверг, 4 мая, в стенах Центральной городской библиотеки им. С. А. Есенина в Рязани пройдёт благотворительный концерт. В нём примет участие Губернаторский камерный оркестр Рязанской области под руководством выдающегося российского дирижёра Сергея Проскурина.

В программе произведения Баха, Генделя, Рахманинова, Свиридова, Пола Маккартни, Джона Леннона.

Солисты: Алёна Селивёрстова (сопрано), Владимир Лютиков (тенор).

Начало — в 18.00, вход — свободный. Возрастное ограничение: 12+.

В библиотеке им. Есенина пройдёт благотворительный концерт

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