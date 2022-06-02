В Бердске подростки назвали 13-летнего мальчика геем и жестоко избили его

Проводится проверка по факту избиения 13-летнего мальчика группой подростков в Бердск, пишет Курьер. Среда.

Инцидент произошел 21 мая. Родители пострадавшего сказали, что их сын в тот день гулял со сверстниками около ДК «Родина». В магазине к ним подошли злоумышленники, которые посчитали их представителем ЛГБТ-сообщества и стали назвать «геями».

Парень попросил хулиганов оставить их в покое и вышел с друзьями на улицу. Вскоре один из нападавших заявил приятелям, что тот якобы поцеловал его.

В итоге он напал на мальчика и ударил его кулаком в лицо. Второй хулиган пнул школьника по лицу. Затем двое парней потащили потерпевшего за дом культуры. Один из зачинщиков избиения перебросил мальчика через себя и сломал жертве руку.

На место случившегося пришел отец избитого, который ворвался в толпу из более десяти человек и спас сына. Он лежит в больнице под капельницами с целым набором травм.