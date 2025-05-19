В Бердянске поймали 14-летнюю фанатку битцевского маньяка, убившую девочку

Силовики задержали 14-летнюю жительницу Бердянска, которая подражать битцевскому маньяку Александру Пичушкину, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, школьницу подозревают в убийстве 7-летней девочки.

«Предварительно, семиклассница убила жертву молотком по голове — так же совершал свои зверские преступления битцевский маньяк. Убийце нравился звук удара по голове», — говорится в публикации.

Девочка пропала 16 мая после того, как ушла гулять с подругами. Ее тело нашли на следующий день в лесу недалеко от местного завода. Рядом с трупом лежала записка, где подозреваемая написала, что любит Пичушкина.

Битцевский маньяк сейчас отбывает пожизненное за 49 убийств в ЯНАО.